Organik köy pazarı Kepez’de kurulacak

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KADIN çiftçilerin ürettiği doğal ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve kadın kooperatiflerinin kurulması amacıyla Kepez Belediyesi ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol gereği, Kepez ormanları içerisindeki ParkFuntastic'te, her pazar günü doğal ürünler pazarı kurulacak. Pazarda,şehrin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretime destek veren kadın girişimciler, ürettikleri doğal tarımsal ve hayvansal ürünleri satabilecek.Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, protokolün odağında tarım, kadın çiftçiler, yerli üretim ve halka sağlıklı ürünler sunmak olduğunu kaydetti. Tütüncü, "Kadın çiftçilerimizin, ürettikleri doğal ürünlerini pazara sunabilecek. Antalya'da bir ilk olacak" diye konuştu. Tütüncü, pazarın açılışını 21 Aralık'ta yapılacağını belirtti.