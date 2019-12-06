Tatil bitince sokakta kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde geceleri hava sıcaklığının iyice düşmesinden dolayı Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı'ndaki kedi ve köpekler soba ile ısıtılıyor. Yüze yakın kedi ile 300 köpeğin yerli aldığı barınakta, kısırlaştırılan hayvanlara çip takılıyor. 10 kamera ile 7 gün 24 saat gözlem altındaki barınaktaki hayvan sayısı, düşüncesiz tatilciler nedeniyle her yıl artıyor.Veteriner İsmet Karaisaoğlu son iki ayda barınaktaki köpek sayısının arttığını söyleri. Karaisaoğlu, "Çünkü Fethiye'ye tatile gelenler getirdikleri köpekleri bırakıp gidiyorlar. Biz de barınak olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yaptırım olmayınca bizde sokakta kalan hayvanları almak zorunda kalıyoruz. Biz burada hayvanlara ne kadar iyi barksak bakalım burası hayvanlar için bir yetimhane" diye konuştu.