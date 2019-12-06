Üslup farkı var

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligin 14'üncü haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Trabzonspor'la karşılaşacakları maç öncesi ilginç bir açıklamaya imza attı. Süğlün, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maça atanmasına günümüzde fazla kullanılmayan Türkçe kelimelerle tepki gösterdi.Atamayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama beklediklerini de açıkça belirtti.Süğlün'ün yazılı açıklamasında, "Pek muhterem MHK idare heyeti; Gayemiz, zat-ı alilerinizirahatsız etmek değil, haklı serzenişimiziefkar-ı umumiyededile getirebilmektir. 8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayaleuğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyenbu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessiretmiştir" denildi.Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne revagörülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını beklediklerine açıklamasında dikkat çeken Süğlün, "Hülasa;Bizleri yeisiçine iten bu kararınızı yeniden mütalaaetmenizin elzemolduğuna inanmaktayız. Mamafihtemennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrüretmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımıznedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamahagösterilerek tefsiredilmesi hususunu arz-ı tazimederiz" dedi.