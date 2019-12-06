Üslup farkı var

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, ligin 14'üncü haftasında 8 Aralık Pazar günü saat 16.30'da Trabzonspor'la karşılaşacakları maç öncesi ilginç bir açıklamaya imza attı. Süğlün, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun maça atanmasına günümüzde fazla kullanılmayan Türkçe kelimelerle tepki gösterdi. Murat Süğlün, Trabzonspor ile oynadıkları son 5 maçın 3'ünü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiğini belirtti.
Atamayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama beklediklerini de açıkça belirtti.
ÇOK FARKLI BİR USLÜP KULLANILDI
Süğlün'ün yazılı açıklamasında, "Pek muhterem MHK idare heyeti; Gayemiz, zat-ı alilerinizi (yüce şahsınız)
rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi (sitem)
efkar-ı umumiyede (genel düşüncede)
dile getirebilmektir. 8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisâr-ı hayale (hayal kırıklığı)
uğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen (sürekli)
bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir (üzdü)
etmiştir" denildi.
TOLERANS BEKLENTİSİ
Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva (uygun)
görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını beklediklerine açıklamasında dikkat çeken Süğlün, "Hülasa; (kısaca)
Bizleri yeis (derin üzüntü)
içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa (görüşmenizi)
etmenizin elzem (gerekli)
olduğuna inanmaktayız. Mamafih (bununla birlikte)
temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür (tekrar)
etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız (açıklamamız)
nedeniyle bu kez Disiplin Heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha (tolerans)
gösterilerek tefsir (açıklanması)
edilmesi hususunu arz-ı tazim (sunarız)
ederiz" dedi.