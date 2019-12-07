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Fethiye’nin pazarı Türkiye’ye örnek

Erdoğan CANKUŞ Akdeniz
Giriş Tarihi: 7.12.2019
Fethiye’nin pazarı Türkiye’ye örnek
TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yönetimi ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan üretici pazarını gezdi. Fiyatları da kontrol eden Bayraktar büyükşehirlere göre yarı fiyatını görünce hayretini gizleyemedi. Ankara'da 10 TL'den aldığı lahananın, Fethiye'de 4-5 TL'den satıldığını gören Şemsi Bayraktar ürünlerin tazeliğini de görünce üretici pazarlarının tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, "Kooperatifler çok güçlü olmadığı için üreticiden 1 TL ye aldığı malı, tüketici 4-5 TL'ye yiyor. Ne üretici para kazanıyor ne tüketici. Ülkemizde böyle pazarlara ihtiyaç var" diye konuştu.
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Fethiye’nin pazarı Türkiye’ye örnek
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