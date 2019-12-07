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Gönüllülerden çağrı

BM ile Uluslararası Damla Gönüllüleri Topluluğu, ve 8 ilde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. ’nde çevre temizliği yapılıp, çocuklarla oyunlar oynandı okullar ziyaret edildi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Gönüllülerden çağrı
Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde Antalya'nın aralarında olduğu 8 şehirde eş zamanlı gönüllü etkinliklere imza atıldı. Engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinliklerle 'gönüllülük' çağrısı yapıldı.

MARATONLA BAŞLADI
Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsünde gönüllülük maratonuyla başlayan etkinlikte, çevre temizliği gerçekleştirildi. Daha sonra ise bir alışveriş merkezinde kuş yemliği, kitap ayracı ile köy okullarındaki çocuklar için bileklik yapıldı. Çocuklarla çeşitli oyunlar da oynayan gönüllüler, bir anaokulunu da ziyaret etti.

37 İLDE FAALİYETE GEÇTILER
Topluluğun Antalya Temsilcisi Enes Erdoğmuş, 2013'te hayata geçirilen Damla Projesi ile gönüllere dokunulduğunu söyledi. Topluluğun 37 ilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğmuş, "Gönül diliyle konuşup kalplere misafir oluyoruz. Dezavantajlı grupların yeri geldiğinde gözyaşı olup yeri geldiğinde birlikte eğleniyoruz" dedi.
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Gönüllülerden çağrı
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