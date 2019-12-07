Gönüllülerden çağrı

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Damla Gönüllüleri Derneği ve Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Programı iş birliğinde Antalya'nın aralarında olduğu 8 şehirde eş zamanlı gönüllü etkinliklere imza atıldı. Engelsiz hayat, çevre temizliği, huzurevi ve köy okulu ziyaretleri, fidan dikimi, uçurtma şenliği gibi etkinliklerle 'gönüllülük' çağrısı yapıldı.Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsünde gönüllülük maratonuyla başlayan etkinlikte, çevre temizliği gerçekleştirildi. Daha sonra ise bir alışveriş merkezinde kuş yemliği, kitap ayracı ile köy okullarındaki çocuklar için bileklik yapıldı. Çocuklarla çeşitli oyunlar da oynayan gönüllüler, bir anaokulunu da ziyaret etti.Topluluğun Antalya Temsilcisi Enes Erdoğmuş, 2013'te hayata geçirilen Damla Projesi ile gönüllere dokunulduğunu söyledi. Topluluğun 37 ilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Erdoğmuş, "Gönül diliyle konuşup kalplere misafir oluyoruz. Dezavantajlı grupların yeri geldiğinde gözyaşı olup yeri geldiğinde birlikte eğleniyoruz" dedi.