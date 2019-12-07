Güreşçi develere havut kuşatıldı

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ANTALYA'NIN Demre ilçesinde bir Yörük kültürü olan ve deve güreşlerinin başlamasının işareti olan develere havut kuşatma töreni yapıldı. Köşkerler Mahallesi'ndeki deve güreşi sahasında düzenlenen havut kuşatma şenliğine, Kaymakam Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek'in de aralarında olduğu 2 bin kişi katıldı.Demre ve Kumluca'dan 50'ye yakın deve şenlikte yer aldı. 'Alptuğ Paşa' adlı deveye, Demre Deveciler Derneği Başkanı Yusuf Dedemoğlu tarafından temsili olarak deve giysisi olan havut kuşatıldı. Kuşatmanın ardından 'daylak' adı verilen genç develer arasında, deve güreşlerinin başlaması dolayısıyla sembolik güreşler yapıldı. Develer birbiriyle kıyasıya güreşti.