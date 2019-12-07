İşadamlarına yeni başkan

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Antalya İş İnsanları Derneği'nin (ANTİAD) düzenlediği aday tanıtım toplantısında 5'inci dönem başkanlık seçiminde, tek aday olarak iş insanı Ferhat Yıldız aday gösterildi. Tanıtıma, ANTİAD Başkanı Ersen Göksan, Başkan Yardımcısı Hüseyin Şam, Genel Sekreter Hande Aykent, Genel Sekreter Yardımcısı Yiğit Atmaca, yönetim kurulu üyeleri katıldı.Antalya'da özel bir okulun sahibi olan Ferhat Yıldız, başkanlık süresince yapacağı projeler hakkında üyelere bilgi verdi. Yıldız, başkan Ersen Göksan ve yüksek istişare kurulu başkanı Veysel Barut'a da çalışmalarından dolayı çiçek verip teşekkür etti. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün de sahne aldığı aday tanıtım buluşmasında ANTİAD üyeleri keyifli dakikalar yaşadı.