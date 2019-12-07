‘Özel’ polisler görevde

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik ve yunus ekipleri, özel rehabilitasyon merkezinde öğrenim gören engelli öğrencilerle bir araya geldiler. Motorize ekiplerin motorlarının üzerine çıkan öğrenciler, bol bol siren çalıp keyiflerince eğlendiler. Özel öğrenciler motorlara ve ekip arabalarına binip sirenleri ellerinden bırakmadılar.1 günlüğüne bile polis olma hayallerini gerçekleştiren öğrenciler polis ekipleriyle oyun oynayıp halay çektiler. Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Merkezi Müdürü Keziban Atagündüz, "Öğrencilerimizin en büyük hayali polis olmaktı. O hayalleri gerçekleşti" diye konuştu.