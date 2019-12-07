Pazara kadar değil mezara kadar

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa ilçesinde her perşembe günü kurulan Meltem Mahallesi Pazarı'nda, fıkra gibi bir olay yaşandı. Yeni kurulan 'Cennet Hazır Mezar' adlı işletme vatandaşın ayağına mezar taşını götürerek pazarda tezgah açtı. Pazarda, hazır mezar satıldığını gören vatandaşlar önce şaka sandı, ardından ise ciddi olduğunu görünce fiyat sorarak pazarlık yaptı.Pazara sebze, meyve veya balık almaya gelen vatandaşlar, 'Şimdiye kadar domates yada kabak almaya geldik fakat mezarın satıldığını ilk kez gördük. Hayret ettik" ifadelerini kullandı. Pazardaki tezgahın başında bekleyen işletme çalışanı Sunay Yayla, sadece pazarda tezgah açmadıklarını bunun dışında 4 farklı seyyar araçla Akseki'den Kaş'a kadar köylere gittiklerini söyledi. Yayla, şimdiye kadar 700'ü aşkın mezar taşı sattıklarını belirtti.MEZAR taşı imalatçısı şirket, sattıkları mermer mezarlara toplamda 30 yıl garanti verdiklerini açıkladı. Çatlama ve kırılmaya karşı taşların garantili olduğunu söyleyen Sunay Yayla, "Bu tür durumlarda anında değişim yapılıyor. Bizim uyguladığımız yöntem Türkiye'de bir ilk. Çünkü pazarda taşı alına mezarını 20 dakika içerisinde montajını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.