Uluslararası Alanyaspor aşıkları

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşamayı tercih eden yabancı uyruklulardan bazıları, doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kalarak yerleştikleri ilçenin Süper Lig'deki takımı Aytemiz Alanyaspor'u tutkuyla destekliyor.
TRİBÜN COŞKUSU BAŞKA
Asker emeklisi olan ve ilçede 16 yıldır yaşayan Norveç uyruklu Katrina Jacopsen, fanatiği olduğu Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını takip ederken bir grup kurmaya karar verdi.
Çevresindekilerin de desteğiyle sosyal medyada kurduğu yabancı taraftar grubuyla ilçenin takımını soluksuz destekleyen Jacopsen ve arkadaşları, maçtan önce restoranda buluşup, birlikte stada giriş yapıyor.
İlçedeki 31 bin 500 yerleşik yabancıdan Passolig üyesi olan bin 500 kişiden çoğu maç günleri tribündeki yerlerini alıyor.
700 KİŞİ İLE GIDIYORUZ
Jacopsen, futbolu çok sevdiğini, Alanyaspor'un 3. ligden beri takip ettiğini söyledi. Maçları izledikçe Alanyaspor'un en koyu taraflarından birisi haline geldiğini anlatan Jacopsen, "Çevremdeki bazı yerleşik yabancılar da bu tutkumu görünce
'Passolig nasıl alınır, maçı nasıl izleriz' diye sormaya başladılar. Onlara, kulüp yönetiminin de desteğiyle yardımcı olduk. Sonra sayımız artınca neden bir taraftar grubu kurulmasın fikri ortaya çıktı. Grupta şu an 700 kişi var"
dedi.