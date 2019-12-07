Uluslararası Alanyaspor aşıkları

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşamayı tercih eden yabancı uyruklulardan bazıları, doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kalarak yerleştikleri ilçeninAsker emeklisi olan ve ilçede 16 yıldır yaşayan Norveç uyruklu Katrina Jacopsen,Çevresindekilerin de desteğiyle sosyal medyada kurduğu yabancı taraftar grubuyla ilçenin takımını soluksuz destekleyen Jacopsen ve arkadaşları,İlçedeki 31 bin 500 yerleşik yabancıdan Passolig üyesi olan bin 500 kişiden çoğu maç günleri tribündeki yerlerini alıyor.Jacopsen, futbolu çok sevdiğini, Alanyaspor'un 3. ligden beri takip ettiğini söyledi. Maçları izledikçe Alanyaspor'un en koyu taraflarından birisi haline geldiğini anlatan Jacopsen,'Passolig nasıl alınır, maçı nasıl izleriz' diye sormaya başladılar. Onlara, kulüp yönetiminin de desteğiyle yardımcı olduk.dedi.