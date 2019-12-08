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Antalya'da5 yıldızlı bir otelde görev yapan aşçıbaşı, düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle hiçbir cerrahi müdahale olmadan 7 ayda 50 kilo verdi. Beş yıldızlı bir otelin aşçıbaşısı 45 yaşındaki Suat Ceylan, düzensiz ve hatalı beslenme nedeniyle 151 kiloya kadar ulaştı. Ceylan, bir süre sonra gerek sağlık gerekse görünüm açısından sıkıntılar yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle rahat hareket edemeyen, istediği kıyafetleri giyemeyen Ceylan, kilolarından kurtulmak için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Obezite Çözüm Merkezine başvurdu. Kendisine özel diyet ve spor programı uygulanan Ceylan, vücudunun yağ oranına, kan değerlerine ilişkin tetkiklerin ardından kendisi için hazırlanan programa başlayan Ceylan, "Düzenli spor ve sağlıklı beslenmeyle 7 ayda 101 kiloya düştüm. Şimdi 21 kilo daha vermek istiyorum" dedi.