Çifte cinayete 2 kez müebbet

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Antalya'nınSerik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı tartışmasında 17 Mart'ta Mehmet Ali Merih (74) ile oğlu Rüştü Merih'i (53) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü, kızı Mesudiye Kılıç'ı da yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Süleyman Ünal'ın (63) yargılaması tamamlandı. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada Ünal, iki kez ömür boyu ve 39 yıl, oğlu Savaş Ünal da 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Savaş Ünal, duruşma sonunda tutuklanarak cezaevine götürüldü. Duruşmanın ardından adliye koridorunda şikayetçiler ve sanık yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma polisin araya girmesiyle sonlanırken, taraflar ayrı ayrı kapılardan adliyeden çıkartıldı.