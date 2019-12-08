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Gönüllüler el ele verdi

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Gönüllüler el ele verdi
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şube yönetimi, LÖSEV gönüllüleriyle bir araya geldi. Kaleiçi'ndeki Çay Tea's Lunchroom & Deco Home kurucusu ve LÖSEV gönüllüsü Hollandalı Nancy Siegers'ün ev sahipliğindeki buluşmaya, farklı alanlarda çalışan LÖSEV gönüllüleri katıldı.

60 BİN GÖNÜLLÜ
LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, Türkiye genelinde LÖSEV'in 4 milyon gönüllüsü bulunduğunu belirtti. Özcan, "Antalya'da 60 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimizin destekleri gücümüze güç katıyor" dedi. LÖSEV gönüllülerine 'Yılın LÖSEV Gönüllüsü' madalyaları da verildi.
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