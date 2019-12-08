Gönüllüler el ele verdi

BUGÜN NELER OLDU

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Antalya Şube yönetimi, LÖSEV gönüllüleriyle bir araya geldi. Kaleiçi'ndeki Çay Tea's Lunchroom & Deco Home kurucusu ve LÖSEV gönüllüsü Hollandalı Nancy Siegers'ün ev sahipliğindeki buluşmaya, farklı alanlarda çalışan LÖSEV gönüllüleri katıldı.LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, Türkiye genelinde LÖSEV'in 4 milyon gönüllüsü bulunduğunu belirtti. Özcan, "Antalya'da 60 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimizin destekleri gücümüze güç katıyor" dedi. LÖSEV gönüllülerine 'Yılın LÖSEV Gönüllüsü' madalyaları da verildi.