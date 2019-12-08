İlaç gibi gelecek

Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor, bugün Trabzonspor'u ağırlıyor. Oynadığı son 6 karşılaşmanın 5'ini kaybeden, 1'inde de beraberlik alarak düşme hattına kadar gerileyen Antalyaspor, zirvenin iddialı adaylarından Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kırmızı-beyazlılar, hafta içinde deplasmanda aldığı 3-0'lık Eyüpspor kupa galibiyeti ve sakat oyuncuların beklenenden çabuk takıma dönmesi nedeniyle moral buldu.
TRIBÜNDE OLACAKLAR
Antalyaspor'da bugün Trabzonspor karşısında cezalı Charles Da Silva forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Bahadır Öztürk ile Harun Kavaklıdere de takım arkadaşlarını tribünden izleyecek.
Akrep'te 2-3 hafta takımdan
ayrı kalacakları açıklanmasına
rağmen beklenenden
hızlı iyileşen kaleci Ferhat,
sol bek Eren Albayrak ve kanat
oyuncusu Amilton Minervino
bugün takımdaki yerlerini
alabilecek.
ANTALYA'DA ÇALIŞTI
Konuk Trabzonspor da zirvedeki iddiasını sürdürmek için Antalya deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Hafta içinde Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından direkt olarak Antalya'ya gelen bordo-mavili takım, çalışmalarını burada sürdürdü. Karadeniz temsilcisinde cezası bulunan kaptan Jose Sosa bugün sahada yer alamayacak.
Sakatlıkları devam eden Adülkadir Ömür, Onazi, Filip Novak ve Ahbet Canbaz oynayamayacak.
GÖZLER HAKEM UĞURLU'DA OLACAK
Antalyaspor
ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu, kariyerinde en çok Trabzonspor maçını yönetirken, iki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ünde görev alarak ilginç bir istatistik ortaya koydu. Antalyaspor yönetiminin tepkisini alan atama ile maçta düdük çalacak olan Uğurlu yönetiminde Antalyaspor 10 maça çıktı, 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 6'sında da mağlup oldu. Trabzonspor ise Uğurlu yönetiminde 18 maça çıkarken 10'unu kazandı, 3'ünde berabere kaldı.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun bundan önce çıktığı 3 Antalyaspor- Trab-zonspor karşılaşmasında ise Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 1 maç da berabere bitti.
REKABETTE TRABZON ÜSTÜN
Antalyaspor
ile Trabzonspor bugün tarihlerinde 66'ncı kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bu maçların 38'ini Trabzonspor kazanırken 14 maç berabere tamamlandı. 13 maçta ise gülen taraf Antalyaspor oldu. Antalyaspor son galibiyetini 21 Kasım 2017'de Trabzon'da 1-0'lık skorla elde etmişti.
TARİHİ MAÇ UNUTULMAZ
Antalyaspor ile Trabzonspor arasında 13 Mayıs 2016'da oynanan karşılaşma, iki kulübün tarihine geçti. Akrep maçı 7-0 kazanarak 'en farklı Süper Lig galibiyeti'ni elde ederken, Trabzonspor da kendi tarihindeki en farklı Süper Lig yenilgisini almış oldu.
DOĞUKAN İÇİN ÖNEMLİ
Trabzonspor
karşılaşmaları, Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için önemli... 20 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki ilk maçına 7-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında çıkmıştı. Doğukan o maçın 72'nci dakikasında Serdar Özkan'ın yerine oyuna girmişti. Genç futbolcu, şimdi de ilk süper lig golünü atmak için Trabzonspor'u bekliyor.
ÖĞRETMENLER FİLEDE KAPIŞTI
Isparta
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen öğretmenler arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. İlçedeki 8 okul takımının mücadele ettiği voleybol turnuvasında, Yukarı Gökdere Ortaokulu birinci, Barla Ortaokulu ikinci, Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı üçüncü oldu.
Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, "Öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak için böyle bir organizasyon düzenledik. Voleybol turnuvamız oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti. Öğretmenlerimizin yoğun ilgisi bizleri de memnun etti. Turnuvalara katılan ve dereceye giren bütün arkadaşlarımı kutluyorum"
ifadelerini kullandı.