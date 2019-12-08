İlaç gibi gelecek

ntalyaspor

ntalyaspor

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Antalyaspor, bugün Trabzonspor'u ağırlıyor.Kırmızı-beyazlılar, hafta içinde deplasmanda aldığı 3-0'lık Eyüpspor kupa galibiyeti ve sakat oyuncuların beklenenden çabuk takıma dönmesi nedeniyle moral buldu.Akrep'te 2-3 hafta takımdanayrı kalacakları açıklanmasınarağmen beklenendenhızlı iyileşen kaleci Ferhat,sol bek Eren Albayrak ve kanatoyuncusu Amilton Minervinobugün takımdaki yerlerinialabilecek.ANTALYA'DA ÇALIŞTIKonuk Trabzonspor da zirvedeki iddiasını sürdürmek için Antalya deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Hafta içinde Altay ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından direkt olarak Antalya'ya gelen bordo-mavili takım, çalışmalarını burada sürdürdü.Sakatlıkları devam eden Adülkadir Ömür, Onazi, Filip Novak ve Ahbet Canbaz oynayamayacak.ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu, kariyerinde en çok Trabzonspor maçını yönetirken, iki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmanın 3'ünde görev alarak ilginç bir istatistik ortaya koydu. Antalyaspor yönetiminin tepkisini alan atama ile maçta düdük çalacak olan Uğurlu yönetiminde Antalyaspor 10 maça çıktı, 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 6'sında da mağlup oldu.Yaşar Kemal Uğurlu'nun bundan önce çıktığı 3 Antalyaspor- Trab-zonspor karşılaşmasında ise Trabzonspor 2 galibiyet aldı, 1 maç da berabere bitti.ile Trabzonspor bugün tarihlerinde 66'ncı kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Bu maçların 38'ini Trabzonspor kazanırken 14 maç berabere tamamlandı. 13 maçta ise gülen taraf Antalyaspor oldu. Antalyaspor son galibiyetini 21 Kasım 2017'de Trabzon'da 1-0'lık skorla elde etmişti.Antalyaspor ile Trabzonspor arasında 13 Mayıs 2016'da oynanan karşılaşma, iki kulübün tarihine geçti. Akrep maçı 7-0 kazanarak 'en farklı Süper Lig galibiyeti'ni elde ederken, Trabzonspor da kendi tarihindeki en farklı Süper Lig yenilgisini almış oldu.karşılaşmaları, Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için önemli... 20 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki ilk maçına 7-0 biten Trabzonspor karşılaşmasında çıkmıştı. Doğukan o maçın 72'nci dakikasında Serdar Özkan'ın yerine oyuna girmişti. Genç futbolcu, şimdi de ilk süper lig golünü atmak için Trabzonspor'u bekliyor.IspartaEğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen öğretmenler arası Voleybol Turnuvası tamamlandı. İlçedeki 8 okul takımının mücadele ettiği voleybol turnuvasında,Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu,ifadelerini kullandı.