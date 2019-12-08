İstasyona ‘leylek’ ayarı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da 15 yıldan beri, her yıl aynı baz istasyonunun tepesindeki yuvayı kullanan leylek çifti için düzenleme yapıldı. Leylekler için yeniden düzenlenen istasyonun sinyal panelleri, alüminyum ile kaplandı.Temmuz ayında iki yavrusuyla birlikte 40 derece sıcaklığa rağmen 60 metrelik baz istasyonunun tepesindeki yuvasında yavrularını büyütürken görüntülenen leylek çiftinin göçü ile GSM firmasının baz istasyonu görevlileri, yuvayı koruyabilmek için çalışma başlattı. Yuvanın etrafınDKİ vericileri aşağıya çeken Süleyman Can Gürbüz, sinyallerin yuvaya ulaşmasını önlediklerini söyledi.