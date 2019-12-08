Kamera hız kesecek

BUGÜN NELER OLDU

Antalya ve tüm ilçeleri Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES) 7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlandı. Lara'daki eski Trafik Tescil Şube Müdürlüğü Binası yanında yaptırılan TEDES binası Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Trafik ekipleri sistemde deneme çalışmalarına başladı. 110 milyon lira proje maliyetli yeni yıl ile birlikte Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçede çalışmaya başlayacağı açıklandı.Antalya'nın tüm ilçelerinde aynı anda devreye girecek sistem için 'kırmızı ışık' ve 'hız ihlali' yerine 'hız koridorları' oluşturuldu. Belirlenen koridorlarda limiti aşan sürücülere para cezası kesilecek.Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 650 kilometrelik bölgeyi kapsayan TEDES ile yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarının minimuma indirilmesi hedefleniyor. TEDES, aynı zamanda meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek. Bölgede araçlarla işlenen suçları ise Plaka Takip Sistemi (PTS) tespit edecek.TEDES binasının bir kısmı ise Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) olarak kullanılacak. Bölgesinde yaşanacak sel, doğal afet, yangın ve benzeri tüm olumsuzluklar tek elden bu merkezden yönetilecek. Bu bina kenttin göz, kulağı ve merceği olacak.