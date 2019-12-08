Kanseri yendi kazada öldü

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Antalya'dasabaha karşı meydana gelen tek taraflı trafik kazasında Muharrem Yıldız (37) hayatını kaybetti. Kaza sabah karşı 03.00 sularında Atatürk Bulvarı Migros önünde meydana geldi. Muharrem Yıldız'ın kullandığı 06 FF 0094 plakalı otomobil kent merkezinden kemer istikametine seyir halindeyken Antalyaspor Kavşağı alt geçit çıkışında kontrolden çıktı. Otomobil takla atarak yan yattı.Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsü Muharrem Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza haberini alan Muharrem Yıldız'ın yakınları Adli Tıp Kurumu morguna koştu. Abla Özlem Çoşar, kardeşinin bir yıl süren tedavinin ardından lenf kanserini yendiğini söyledi.