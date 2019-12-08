Karain mucizesi

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın 30 kilometre kuzeybatısında, eski Antalya- Burdur karayoluna 5–6 kilometre uzaklıkta olan ve 1994'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Karain Mağarası'nın ziyaretçi sayısı, 4 yılda yaklaşık iki katına ulaştı. 2016'da 15 bin, 2017'de 17 bin 335, 2018'de 20 bin 590 kişinin ziyaret ettiği Karain Mağarası'nı, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla 24 bin 750 kişi ziyaret etti.UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alınması için gerekli düzenlemeleri tamamlanan mağaraya, kentin tanıtımına katkı sağlaması açısından Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından hazırlanan 2020 yılı masa takviminde de yer verildi. ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, "Yıllardır UNESCO geçici listesinde bulunan değerleri gündeme getirmek istedik ve 9 değerimizi takvime taşıdık. Bunlardan biri de Karain Mağarası. Diğerleri ise Alanya Kalesi, Termessos- Güllük Dağı, Aziz Nikolaos Kilisesi, Kekova Batık Şehri, Sagalassos, Perge, Yivli Minare ve Aspendos" dedi.UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması için Karain Mağarası'ndan çıkan ilk bulguların sergileneceği tanzim ve teşhir yeri olması gerektiğini ifade eden Ege, "Bu alan hazırlanıyor. Bu alanı tamamladığımızda mağaranın adının duyulması daha da artacaktır" diye konuştu. 2015 yılından bu yana mağaradaki kazı çalışmalarını yürüten Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, kazılacak çok alan olduğunu vurguladı.