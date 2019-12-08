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Antalya'nın Kepez ilçesinde sevgi atölyelerinin sayısı artırılacak. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Antalya Şubesi işbirliğiyle açılan ve özel çocukların, seramik ve el sanatları eğitimi aldığı sevgi atölyesi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilkini Zafer Mahallesi'nde açtıkları ve özel çocuklara el sanatları eğitiminin verildiği sevgi atölyesini, Kepez'in dört bir yanına yayacaklarının müjdesini verdi.Özel çocuklardan oluşan mehteran takımının mini bir konser de verdiği ziyarette konuşan Tütüncü, şimdi sevgi atölyesi olan binayı, muhtarlık ofisi olarak inşa ettiklerini hatırlattı. Bölgedeki özel çocukların, sevgi evi atölyesinde seramik yapımını ve değişik el sanatlarını öğrendiğini aktaran Tütüncü, "Özel çocuklarımıza, sevgi atölyesinde güzel bir ortamı yaşatıyoruz. Sevgileri büyütmek, mutlulukları artırmak ve gülen yüzleri daha da neşeli kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Tütüncü, "Bizim için yılın 365 gün günü özel çocuklarımızla ilgilendiğimiz, engelleri sevgiyle kaldırdığımız bir dönemdir. Bunun içinde sevgi atölyeleri ilçenin dört bir yanına yayılacak" diye konuştu.