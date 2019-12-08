Zeyna’dan özel gösteri

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaGülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu'ndaki çocuklar, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün eğitim köpeği 'Zeyna' ile buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Zeyna, gösterileriyle eğlenceli anlar yaşattı.Köpek Eğitim Merkezi'nden Köpek Eğitmenleri polis memuru Kadir Erbahçeci ve Ahmet Ulus, anaokulundaki minik öğrencilere Zeyna ile gösteri yaptı. Minik öğrencilerin hayvan sevgisini kazanmaları ve vicdani duygularına katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen etkinlikte renkli anlar yaşandı. Öğrenciler Zeyna'nın gösterileri karşısında alkış tutarken, gösteri bitiminde Zeyna'ya sevgi gösterisinde bulundu. Okul Müdürü Tuba Özkır, öğrencilerin Zeyna ile çok eğlendiğini söyledi. Özkır, "Çocuklar yaparak ve yaşayarak hayvan sevgisini öğrendi" dedi.