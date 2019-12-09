Alanya’da yeni yıla özel pazar

BUGÜN NELER OLDU

Alanya ilçesinde, yerleşik yabancılar tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Alanya Noel Pazarı kuruldu. Pazarda tezgah açan yerleşik yabancılar yeni yılı kutlarken, geliri engelliler yararına kullanılmak üzere ülkelerine özgü yiyecek, içecek ve eşyaları satışa sundu. Pazar yerinde kurulan sahnede çeşitli ülkelerden grupların yeni yıl şarkıları söylediği, ülkelerine özgü dans gösteri sunduğu alana 14 metrelik Noel ağacı dikildi. Noel Pazarı'nda Filistin'den gelip stant açan Filistin Derneği Başkanı Mohammad Fataji de 2 yıldır stant açtıklarını belirterek, Alanya'yı ve Türkiye'yi sevdiklerini, birlikte dostça yaşamanın en büyük örneği olan Alanya'nın tüm dünyaya barış hakkında ders verdiğini söyledi. Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi'nce, belediye binası arkasında kurulan pazarda, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ve ilçedeki yabancıların kurduğu ülke dernekleri kendi ülkelerinin yiyecek ve içeceklerinin yanı sıra kültürel öğeler, kıyafetler ve hediyelik eşyaları stantlarda sattı. Satılan ürünlerin tüm gelirleri ise engelliler yararına harcanacak.