Bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı!

Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray deplasmanında penaltıdan yediği golle, 1-0 mağlup oldu. Maçta özellikle 20'nci dakikadan sonra üstünlüğünü koyan turuncuyeşilli takım, aradığı golü bir türlü bulamadı.

GÖZLER CISSE'Yİ ARADI

Karşılaşmada önemli gol pozisyonlarına giren turuncu- yeşilli futbolcular Galatasaray kalecisi Muslera'yı geçemedi. Şimşekler'in üstünlüğü istatistiklere de yansıdı. Deplasmanda dört maçtır kazanamayan Alanyaspor, Galatasaray maçı ile 3 puan özlemini 5 maça çıkardı. Alanyaspor'un 21 şut denemesine karşın, Galatasaray kaleye 7 şut çekti. Alanyaspor'un 13 kornerine karşın ise sarı-kırmızılı takım 6 korner kullandı. Özellikle ortalarla golü arayan Alanyaspor maçta tam 40 orta yaptı. Ancak tüm bu istatistiki üstünlük, skora yansımadı. Gözler 9 golle takımın en skorer ismi olan ve kart cezası nedeniyle maçta forma giymeyen Papiss Cisse'yi aradı.

İKİNCİ YARI MAÇ TEK KALE GEÇTİ!

Maç sonunda Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da bu eksikliğe dikkat çekti. Bulut, "Bugünkü Cisse maçta olmuş olsaydı gol de atabilirdi gol de kaçırabilirdi. Olsa farklı bir sonuç olabilirdi ama tahminlerle yürümemek gerekiyor. Bouma da önemli bir pozisyon kaçırdı, haftalardır bizim sorunumuz bu gözüküyor" ifadelerini kullandı. Özellikle Salih Uçan girdikten sonra daha etkili olduklarını anlatan Bulut, Bulut, "İkinci yarı tek kale oynadık, kalemizde pozisyon yok. Aynı şekilde devam edeceğiz, çalışacağız ve bu pozisyonları gole çevirmeye çalışacağız. Set oyununda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maç 1-3, 1-4 bitebilirdi. Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı oyun herkesi korkutuyor. Bugün Galatasaray da oyunu genelde yarı sahasında kabul etti" diye konuştu. Erol Bulut, iyi performansı için Galatasaray kalecisi Ferando Muslera'yı da tebrik etti.