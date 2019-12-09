Davraz’da sezon öncesi umut büyük

TÜRKİYE'NİN kar kalitesi bakamından sayılı merkezleri arasında gösterilen Akdeniz'in incisi Davraz Kayak Merkezi, yapılan yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla yeni sezona hazır hale getirildi. Davraz'da bu yıl tamamlanan ve bünyesinde açık ve kapalı restoran, ticari alanlar, kayak odası ve birçok sosyal alanı barındıran toplam 4 bin metrekare kapalı alana sahip günübirlikçi sosyal tesisler ile hedef de büyütüldü.

İLAVE ZİYARETÇİ

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, "Isparta'nın göz bebeği olan Davraz'a yılda yaklaşık 600 bin ziyaretçi geliyor. Bu ziyaretçilerin bir kısmı otellerde konaklarken, bir kısmının da maalesef kullanabileceği bir tesis yoktu. Bu yıl günübirlik bir tesis inşa ettik. Yapmış olduğumuz günübirlik tesisimizin Davraz'a gelecek olan 300-400 bin ziyaretçiye hitap edeceğini düşünüyoruz. Bu sezon için hedefimiz yaklaşık 1 milyon ziyaretçi" dedi. Zadeoğlu, 4 bin metrekarelik kapalı bir alanda kurulan tesisin 10-12 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını belirterek, sırada saatte bin 500 kişiyi taşıyacak bölgedeki ikinci telesiyej tesisi olduğunu olduğunu açıkladı. Zadeoğlu, tesisin gelecek sezona yetişeceğini sözlerine ekledi.