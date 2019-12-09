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Eniştesi ile yaşam pazarlığı yaptı

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Eniştesi ile yaşam pazarlığı yaptı
ANTALYA'DA eniştesi D.K.'nin kendisini ikna ederek elinden aldığı şarjörü çıkarılmış tabancayı ani hareketle alıp başına ateş eden M.H. (24), ağır yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kahvehanede çalışan M.H., iddiaya göre borcu nedeniyle bunalıma girdi. Önceki gün eve gitmeyen M.H.'yi eniştesi D.K. bir ağaç altında elinde tabancayla otururken gördü. D.K., tabancayı alarak şarjörü çıkardı ve genç adamı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada silahı ani hareketle alan M.H., "Hakkını helal et" dedikten sonra başına ateş etti.
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Eniştesi ile yaşam pazarlığı yaptı
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