Eniştesi ile yaşam pazarlığı yaptı

BUGÜN NELER OLDU

eniştesi D.K.'ninkendisini iknaederek elindenaldığı şarjörüçıkarılmış tabancayıani hareketlealıp başına ateşeden M.H. (24),ağır yaralandı.Olay, Kepez ilçesiFevzi Çakmak Mahallesi'nde meydanageldi. Bir kahvehanede çalışanM.H., iddiaya göre borcu nedeniylebunalıma girdi. Önceki gün eve gitmeyenM.H.'yi eniştesi D.K. bir ağaçaltında elinde tabancayla otururkengördü. D.K., tabancayı alarak şarjörüçıkardı ve genç adamı sakinleştirmeyeçalıştı. Bu sırada silahı ani hareketlealan M.H., "Hakkını helal et" dediktensonra başına ateş etti.