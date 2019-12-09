Eniştesi ile yaşam pazarlığı yaptı

ANTALYA'DA
eniştesi D.K.'nin
kendisini ikna
ederek elinden
aldığı şarjörü
çıkarılmış tabancayı
ani hareketle
alıp başına ateş
eden M.H. (24),
ağır yaralandı.
Olay, Kepez ilçesi
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana
geldi. Bir kahvehanede çalışan
M.H., iddiaya göre borcu nedeniyle
bunalıma girdi. Önceki gün eve gitmeyen
M.H.'yi eniştesi D.K. bir ağaç
altında elinde tabancayla otururken
gördü. D.K., tabancayı alarak şarjörü
çıkardı ve genç adamı sakinleştirmeye
çalıştı. Bu sırada silahı ani hareketle
alan M.H., "Hakkını helal et" dedikten
sonra başına ateş etti.