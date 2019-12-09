Genç araştırmacılar ortak mesaj verdi

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. MAKÜ Lavanta Tepesi Oteli'ndeki etkinliğe 25 üniversiteden yaklaşık 400 lisans-lisansüstü öğrenci katıldı. Kongrenin açılışına MAKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Durmuş Acar ve Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da katıldı.

MÜZİK DİNLETİSİ

Kongre öncesi, MAKÜ Müzik Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Prof. Dr. Esra Dalkıran yönetiminde hazırlanan müzik dinletisi ve MAKÜ Bucak Sağlık Yüksekokulu Halkoyunları Topluluğu tarafından hazırlanan dans gösteri de sunuldu. Kongre Başkanı Gülcihan Aybike Dilek, "Gençler olarak geleceğe umutla bakıyor ve neler başarabileceğimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı. 2 gün süren kongre kapsamında toplam 250 bildiri sunuldu.