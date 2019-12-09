Kundaklama iddiası

Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. 2 çocuğuyla birlikte yaşayan temizlik işçisi Şerife Yaka'nın evden ekmek almak için çıktığı sırada çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. Çocukların evde olmaması faciayı önlerken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evde bir oda kullanılmaz hale geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Daha sonra olay yerine gelen Şerife Yaka ve çocukları ise küle dönen odayı görünce sinir krizi geçirdi. Komşuları tarafından teselli edilen Yaka, "Bile bile yakıyorlar. Ben 2 çocuğumla yaşıyorum bu evde. Benim kime zararım var" diye gözyaşı döktü. Evinin daha önce 4 kez kundaklandığını ileri süren kadın, baygınlık geçirdi. Yaka'ya olay yerine çağıran sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Bu sırada talihsiz kadının 10 yaşındaki gözü yaşlı kızını da arkadaşları sarılarak teselli etti.

5'İNCİ KEZ YAŞANDI

Komşular da evde çıkan yangındaki kundaklama iddiasını doğruladı. Şerife Yaka'nın komşusu Hasan Zengin, "Benim kardeşim sabah 9 gibi ekmek almaya gittiğinde bir kadının içeriye girdiğini görmüş" dedi.

BALKONDAN ATLADI

Bir başka komşu ise bir kadının balkondan atlayarak kaçtığını, yangının da ondan sonra çıktığını öne sürdü. Kundaklama ihtimaline karşı polis ekipleri inceleme yaptı.