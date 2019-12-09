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Midibüs kazasında baba ve oğlu öldü

Giriş Tarihi: 9.12.2019
Midibüs kazasında baba ve oğlu öldü
ANTALYA'NIN Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid (41) ile oğlu Mohammed Kabir Farid (15) yaşamını yitirdi. Kaza Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç.'nin (51) kullandığı servis midibüsüyle Abdul Kabir Farid'in kullandığı otomobil çarpıştı. Yapılan incelemede Mohammed Kabir Farid'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Abdul Kabir Farid de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası midibüs şoförü E.Ç. gözaltına alındı.
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Midibüs kazasında baba ve oğlu öldü
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