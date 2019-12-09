Midibüs kazasında baba ve oğlu öldü

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Serik ilçesinde servis midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı Abdul Kabir Farid (41) ile oğlu Mohammed Kabir Farid (15) yaşamını yitirdi. Kaza Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. E.Ç.'nin (51) kullandığı servis midibüsüyle Abdul Kabir Farid'in kullandığı otomobil çarpıştı. Yapılan incelemede Mohammed Kabir Farid'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Abdul Kabir Farid de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası midibüs şoförü E.Ç. gözaltına alındı.