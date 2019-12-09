Okulda kavga etti ortadan kayboldu

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesinde Cuma günü okulda arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Burak Yumuk'tan haber alınamıyor. Oğlunun bulunması için yardım çağrısında bulunan baba Emin Yumuk (39), cuma günü oğlunun okuduğu Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndern arandığını belirterek, "Bana Burak'ın kavgaya karıştığını, karşı tarafın ailesinin şikayetçi olduğunu ve polis çağrıldığını söylediler. Ben okula vardığım zaman ise 'oğlunuz 5 dakika önce bisikleti ile kaçtı' dediler. O günden beri oğlumuzdan haber alamadık" diye konuştu.

PARK PARK GEZDİLER

Yumuk, eşi ile sabaha kadar parklarda ve caddelerde oğlunu aradıklarını belirterek, yardım istedi.