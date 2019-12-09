Yaşamlara dokunuyor

Burdur'da hemşirelik yapan fotoğraf sanatçısı Şenay Başıbüyük, yaşlıların portre fotoğraflarını çekip sergilendikten sonra onlara hediye ederek mutluluklarına ortak oluyor. Lise döneminde fotoğraf çekmeye başlayan Şenay Başıbüyük, 7 yıldır profesyonel olarak fotoğraf sanatıyla ilgileniyor. Burdur'da Fotoğrafçılık Derneği kuran Başıbüyük, Anadolu'daki birçok şehir, köy ve kasabayı gezerek portre fotoğraflar çekiyor.

KÖY KÖY GEZİYOR

Fotoğrafları sergiledikten sonra sahiplerine ulaştıran Başıbüyük, hediye ettiği fotoğraflarla mutlu olan insanları en büyük ödül olarak görüyor. Başıbüyük, "Teyzenin birine çektiğim fotoğrafını götürdüm, hayatında ilk kez hediye aldığını söyledi. İnanılmaz duygulandım. Fotoğrafını çektiğim kişiye bazen üç yıl sonra fotoğrafını götürüyorum. Üç yıl önceki aynı giysi hala üstünde, buna rağmen beni köşeye çekip 'Borcum var mı?' diyor. Tarif edilemez duygular yaşıyorum" diye konuştu.

7 KARE SAHİBİNİ ARIYOR

Sergilerden sonra 30 kadar fotoğrafı sahibine ulaştırdığını, elinde ulaştırması gereken 7 kare daha bulunduğunu söyleyen Başıbüyük, köylere gittiğinde çocukları da şeker, çikolata, kalem, defter gibi hediyelerle mutlu ettiğini aktardı. Fotoğrafın ortak bir dil olduğunu düşünen Başıbüyük, şimdiye kadar 15 karma, iki de kişisel sergi açtığını ifade etti.



EN BÜYÜK HEDİYE

Hemşire Şenay Başıbüyük, "Hayatımda aldığım en büyük ödül, onların sevinçlerini görmek" diye konuştu.