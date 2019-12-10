Balbey’de çöp isyanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Muratpaşa ilçesindeki Balbey Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, gelişi güzel etrafa atılan çöplere isyan etti. Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahalleyi dolaşarak fotoğrafladığı çöp yığınlarını sosyal medya hesabında paylaşarak tepkisini dile getirdi. Uyaroğlu, çevre kirliliğine sebep olan kişileri görenlerin yetkilileri bildirmesini istedi.Balbey Mahallesi'nde katı atık toplama gününün cuma olduğunu hatırlatan Uyaroğlu, "Bahçesini budayan, katı atık atan veya moloz dökecek olan cuma günü bu atıkları çıkarmalı ki, belediye gelip alabilsin. Cumadan önce bırakılan katı atıklar çirkin görüntüye neden oluyor" dedi. Mahalle sakinlerinden yardım isteyen Muhtar Uyaroğlu, "Mahalle sakinlerimizden güvenlik kamerası kullananların kamera kayıtlarına bakarak bu katı çöpleri kimlerin attığını tespit etmelerini rica ediyorum" dedi.