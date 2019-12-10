Bıçak görmeye dayanamıyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanan Ayşe Seyidoğlu, yaşadığı kabusu unutamadı. Ordu'da bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'in son görüntülerini izlerken yine aynı acıyı yaşadığını ifade eden Seyidoğlu, "Sanki onun yerinde kendim vardım. Ceren'i öldürdü, ben de sanki onunla beraber öldüm. Tekrar yaşadım olayı. Allah kimseye yaşatmasın. Lütfen herkes duyarlı olsun ve bu katilleri dışarı salmasınlar" dedi.Yaklaşık 3 aydır mutfağa girince tedirginlik yaşadığını dile getiren Seyidoğlu, "Bıçakları görünce hemen o acıyı hissediyorum. Elime aldığım zaman titriyorum" ifadelerini kullandı. Ankara'da yaşayan 2 torununun yaşadığı olayı duyduğunu ve psikolojilerinin etkilendiğini söyleyen Seyidoğlu, "Çocuklar bıçakları alıyormuş, 'sen anneanne ol, ben de büyükbaba olayım, Ayşe anneyi bıçaklayalım' diye oyun oynuyorlarmış. Bu caniler örnek oluyor "dedi.Korkunç olay, 13 Eylül'de Meydan Kavağı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Karayolları'nda memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (48) servis beklerken 6 ay önce boşandığı eski eşi N.S., tarafından 21 yerinden bıçakladı. Yoğun bakıma alınan Seyidoğlu, gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başarabildi. N.S. ise mahkemece tutuklandı. İlk duruşması 12 Ekim'de görülen davanın ikinci duruşması ise bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.