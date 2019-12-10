Burdur’da trafik krizi bitmiyor

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA trafik sorunuyla ilgili tartışma sürüyor. Geçen hafta Pamukkale Üniversitesi ile Burdur Belediyesi arasında şehir için trafik sorununu çözmek amaçlı protokol imzaladı. Aynı üniversite ile ilk protokolün 2016 yılında imzalanmasına karşın trafikte bir düzelme olmaması ise Burdurluları isyan ettirdi.AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Okan ise trafik sorunun 2015 yılı Ağustos ayında Gazi Caddesi'nin çift yöne çevrilmesi ile başladığını belirterek, "Trafik sorunu olmayan Burdur'da çift yön uygulaması başlatarak 5 yıldır çözülemeyen büyük bir sorun yarattılar" dedi. Çift yön uygulamasının kazalara da neden olduğunu vurgulayan Okan, Gazi caddesinde tıkanan trafikte ambulanslarımız hastalarını yetiştirmekte ve itfaiyelerimiz de zamanında yangın yerlerine varmakta zorlanıyor. Belediye kararından geri dönsün" açıklaması yaptı.