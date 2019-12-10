‘IV. Murat’ tekrar sahnede

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), 2010 yılında yaşamını yitiren Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasını 12 Aralık Perşembe saat 20.00'de tekrar sahneleyecek.1980'den beri hep kapalı gişe sahnelenen eser Osmanlının fetihler dönemini ve padişah olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatıyor. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor. 'Sultan Murat' rolünü Engin Suna, 'Kösem Sultan' rolünü Arzu Aydoğdumu canlandıracak.