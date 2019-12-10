Kaynanasının evinde camdan atlayan gelin ağır yaralandı

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ISPARTA'DA, 2 çocuk annesi H.Ö. (36), kayınvalidesinin oturduğu 2'nci kattaki dairenin penceresinden atladı. Ağır yaralanan H.Ö., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olay, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. H.Ö., eşi ve 2 çocuğu ile kayınvalidesinin evine geldi. H.Ö., bir süre sonra, henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden kendisini boşluğa bıraktı. Bahçedeki toprak zemine düşen kadın, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu H.Ö., Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. H.Ö.'nün bir süredir psikolojik sıkıntılar yaşadığı öne sürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.