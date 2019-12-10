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Kumköy’de talan sürüyor

Aksu ilçesi ’nde sahilden kamyonlarla kum çalan hırsızlar durmak bilmiyor. Kepçe ve kamyon girmemesi için yol kenarına açılan hendekler de çare olmadı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Kumköy’de talan sürüyor
ANTALYA'NIN Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi'nde sahilden kamyonlarla kum çalan hırsızlar durmak bilmiyor. Geçtiğimiz yıl iki dev çukur açıp onlarca ağacı katleden kum hırsızları bu yıl da boş durmadı. Alınan önlemler de bu hırsızlığı engellemeye yetmedi.

HENDEK BİLE YETMEDİ
Orman Müdürlüğü, orman içindeki kum hırsızlığına karşı kepçe ve damperli kamyonların girememesi için yol kenarlarına hendekler açtı. Ancak bu yöntem bile kum hırsızlarını engellemeye yetmedi. Onlarca kamyon kum yine çalındı. Doğa harikası Kumköy sahilinden çaldıkları kumun ardında arkada dev bir enkaz bıraktı. Hırsızlar kumları çalarken açtıkları çukurlar nedeniyle onlarca fıstık çamının da kökünü kuruttu.

3'ÜNCÜ ÇUKUR OLUŞTU
Köylüler yapılanların cinayetten beter olduğunu belirterek "Geçtiğimiz yıl hırsızlar iki dev çukur açmışlardı. Bu yıl 3'üncü çukur oluştu. Fıstık çamları ile kaplı Türkiye'nin en güzel ormanı doğa düşmanları tarafından talan ediliyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler. Bölge halkı, burada yaşanan kum hırsızlığı olayının futbol sahasında cim yetiştirmek için olduğunu iddia etti.
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Kumköy’de talan sürüyor
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