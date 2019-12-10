Renkli matematik ve denge eğitimi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine eğitici oyun alanları çiziyor.İlçede tüm ilk ve orta dereceli okullarda hayata geçecek uygulama ile öğrenciler bahçede oyun oynarken, farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapacak. Son olarak Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesi de çizgi çalışmaları ile renklendirildi. Okul bahçesinde öğrenciler için rengarenk oyun alanları oluşturuldu.