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Renkli matematik ve denge eğitimi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Renkli matematik ve denge eğitimi
ANTALYA Kepez Belediyesi, öğrencilerin teneffüste hoşça vakit geçirmesi, takım çalışmasına uyum sağlayabilmesi, oyun oynarken matematik ve denge çalışması yapabilmeleri için okul bahçelerine eğitici oyun alanları çiziyor.

OYUNLA ÖĞRENECEKLER
İlçede tüm ilk ve orta dereceli okullarda hayata geçecek uygulama ile öğrenciler bahçede oyun oynarken, farkında olmadan matematik ve denge çalışması yapacak. Son olarak Kepez Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesi de çizgi çalışmaları ile renklendirildi. Okul bahçesinde öğrenciler için rengarenk oyun alanları oluşturuldu.
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