Robotik cerrahi kursu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYAAkdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Organ Nakli Günleri 2019'a katılan hekimler, robotik cerrahi sistem üzerinde uygulama yaptı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleşen etkinlikte yurt içi ve dışından katılan hekimlere Da Vinci Robotik Cerrahi Sistem hakkında kurs verildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Tüm cerrahlarımız robot simülasyonuna geçerek dikiş attı ve robotu kullanmayı öğrendi. Cerrahlara robotla nasıl nakil yapılacağı gösterildi" dedi.Robotik yönteminin hem cerrah hem de hastaya önemli kolaylıklar sunduğunu anlatan Aydınlı, "Robotik yöntemiyle cerrah, internet üzerinden bağlanıp, buradaki bir konsolla farklı bir ülkede de olsa hastaya işlem yapabilir" diye konuştu. Akdeniz Üniversitesi olarak Türkiye'de ilk kez robotik yöntemle organ nakli gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bu operasyonun 20 ülkeden canlı izlendiğini vurgulayan Aydınlı, Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında öncü olmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.