Sağlık için hobi bahçesi

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Seydikemer ilçesinde Seydikemer Ziraat Odası tarafından 'Sağlığım İçin Doğayı Seçtim' sloganı ile Hobi Bahçeleri kuruldu. Açılışa, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kaymakam Haktan Gökçekuyu, Belediye Başkanı Yakup Otgöz de katıldı.Seydikemer Ziraat Odası'nın da açılışı yapılan törende konuşan Şemsi Bayraktar, Muğla'nın bir turizm şehri olduğu kadar, ciddi bir tarım ve hayvancılık potansiyeline de sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, "Muğla, 2 milyon 300 bin dekar tarım alanı ile bir meyve, sebze cenneti" dedi. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise şehrin yaklaşık 1 milyon olan nüfusunun yüzde 55'inin hala kırsalda yaşadığını bildirdi.