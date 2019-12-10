Sahnede Anadolu rüzgarı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Fatih Şanal'ın hazırladığı 'Memleketim' adlı yeni bir müzikal eserin daha dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye konulan ve koreografisi Armağan Davran'a ait olan 'Memleketim' müzikaline ilgi yoğun olunca salonda boş koltuk kalmadı.Işık ve görsel efektlerle de zenginleştirilen eserde Anadolu insanının duyguları, düşünceleri, yaşamlarının çeşitli görünümleri, kültürel değerleri opera ve bale sanatçıları tarafından türküler üzerinden canlandırmalı sahneye yansıtıldı. 'Memleketim', sezon boyunca 10 Aralık, 9-23 Ocak, 4 Şubat, 19 Mart tarihlerinde de izlenecek.