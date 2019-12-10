Şoförlü kiralık araçlara tepki

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA korsan taşımacılık yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik, "Otellerdeki rent a carlar çoğu şoförlü araç kiralama adı altında transfer işi yapıyorlar. Bu durum sektörümüze yüzde 20 gibi bir kayıp yaşatıyor" dedi. Denetimlerin sıklıkla süreceğini ve taksi esnafının ekmeğine göz dikenlere fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Özçelik, otellerin kendi bünyelerindeki otomobil ya da araçlarla da yolcu taşımacılığı yapamayacağını söyledi.