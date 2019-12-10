Tarihi lahdi çöp yaptılar

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Antalya'nın en önemli antik kentlerinden biri olan Termessos Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 300 yıllık lahitler ziyaretçiler tarafından çöp yapıldı. UNESCO tarafından geçici kültür mirası listesinde yer alan kent, yaz kış ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Döşemealtı ilçe sınırları içinde Güllük Dağı zirvesinde yer alması nedeniyle kartal yuvasını andıran antik kente her yıl 40 binin üzerinde turist ziyaret ediyor. Büyük İskender'in doğu seferinde alamadığı tek şehir olarak bilenen Termessos Antik Kenti'ndeki lahitler define avcıları tarafından açılırken, kapağı açık olan lahitler ziyaretçiler tarafından çöp olarak kullanılıyor.Plastik su şişeleri, yiyecek ambalajları ve cam parçaları gibi çöpleri lahdin içerisinde gören turistler yaşanılan manzara karşısında tepki gösteriyor. Ayrıca tarihi eserlerin üzerine de aşklarını kazıdılar. Antik kentteki meşhur su sarnıcının içerisine kalemle isimlerini yazan kişiler ayrıca aşklarını da kazıdı. Bölgeye gelen turistler binlerce yıllık lahitlerin içindeki çöpleri görünce tepki gösterdi.