Vakaya ulaşma süresi 10 dakika

BUGÜN NELER OLDU

BURDUR'DA, 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin 25'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklâl yerleşkesindeki üniversiteye ait otelde düzenlenen programa Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, Sağlık çalışanları ile MAKÜ öğrencileri katıldı.İl Sağlık Müdürü Aygören çalışmalar ve alt yapı ile ilgili bilgi verdi. Aygören, Burdur'daki 23 tane 112 istasyonunda 48 ambulans, 390 personel, 77 UMKE gönüllüsü ve 22 ilkyardım eğitmeni ile vatandaşlara kesintisiz acil sağlık hizmeti sunulduğunu söyledi. Vakaya ulaşma süresinin merkezde 10 dakikanın altına indirdiklerini, kırsalda ise ilk 30 dakikada çağrılan yere büyük oranda ulaştıklarını kaydeden Aygören, "Merkezimize 66 bin 475 çağrı ulaştı. 3 vatandaşımız uçak ambulans ile taşındı. 2 bin 301 kişi il dışına sevk edildi. 27 bin kişiye hizmet verildi" dedi.