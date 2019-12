Zehirli sürüngenler ziyaretçi bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYAAkvaryum'un 'Tropikal Replite House' bölümünde, dünyanın en zehirli hayvanı olarak bilinen ve tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağasının yanı sıra süt yılanı, kırmızı kuyruklu boğa, albino piton, sıçan yılanı, ağaç pitonu, ağaç boğası, tarantula örümcekler, akrep, zehirli kertenkele türleri sergileniyor. Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık, akvaryumun dünyanın her yerinden, 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırdığını anlattı.Sürüngen bölümünde dünyanın her bölgesinden 70'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, "Amacımız çocuklarımıza hem su altı hem su üstü doğal ortamda çok sık göremeyecekleri canlıları tanıtmak" diye konuştu. Arık, "Bizim geçen yılki ziyaretçi sayımız 700 bini aşkındı. Bu yıl 1 milyonu aşmasını hedefliyoruz" dedi.