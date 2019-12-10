Zehırsız akrep

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Süper Lig'de 14'üncü haftada 8'inci mağlubiyetini Trabzonspor'a karşı alan Antalyaspor'da özellikle gol yollarındaki sıkıntı dikkat çekti. Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da Trabzonspor karşılaşması sonrasında bu konuya dikkat çekti. Hırvat teknik adam, ilk yarı basit hatalarla goller yediklerini, 3-1 geriye düşmelerine rağmenTrabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Tomas, "Maalesef maça kötü başladık. Basit goller yedik. İlk gol sonrası yine de 1-1'i yakaladık. İkinci golde de yine basit hatayla kornerden gol yedik.şeklinde konuştu