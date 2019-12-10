Zehırsız akrep

Süper Lig'de 14'üncü haftada 8'inci mağlubiyetini Trabzonspor'a karşı alan Antalyaspor'da özellikle gol yollarındaki sıkıntı dikkat çekti. Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da Trabzonspor karşılaşması sonrasında bu konuya dikkat çekti. Hırvat teknik adam, ilk yarı basit hatalarla goller yediklerini, 3-1 geriye düşmelerine rağmen ikinci devre iyi reaksiyon göstererek 90 dakika boyunca mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.
HER ŞEY VAR GOL YOK
Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Tomas, "Maalesef maça kötü başladık. Basit goller yedik. İlk gol sonrası yine de 1-1'i yakaladık. İkinci golde de yine basit hatayla kornerden gol yedik. Son dakika ilk devrede gol yiyerek devreye 3-1 geride girdik. İkinci devrede çok iyi reaksiyon gösterdik. Baskılı, önde oynadık. Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Takım pes etmiyor, 90 dakika mücadele veriyor"
şeklinde konuştu