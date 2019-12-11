Amatörde heyecan sürüyor

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 7'nci grupta heyecan 12'nci haftada sürüyor. Son maçında Akşehir Spor ile Konya'da 2-2 berabere kalan Kestelspor, puanını 26'ya çıkarttı. 6 derecelik soğuk havada oynanan maçta 1-0 yenik duruma düştükten sonra skoru 2-1'e getiren Kestelspor, galibiyeti koruyamayınca deplasmanda 1 puanla yetindi. Kestelspor, takipçisi Karaman Belediyespor da puan kaybedince liderliğini sürdürdü.Belediyespor'u deplasmanda 4-1'lik skorla geçen Isparta 32 Spor ise 24 puanla 3'üncü sıraya çıktı. Şampiyonluk yolunda umutlarını sürdüren pembe-yeşillilerde büyük sevinç yaşandı. Maçın ardından kente adeta şampiyonluk havası esti. Maçtan dönen Isparta 32 Gençlik Taraftar Grubu ve sporseverler, Sarayönü Belediyespor galibiyeti sonrasında Isparta 32 Sporlu futbolculara karşılama töreni yaptı.temsilcisi Ereğlispor'a evinde 1-0 yenilen Manavgat Belediyespor ise ikinci sıradaki yerini kaybetti. Puanı 23'te kalan Manavgat Belediyespor 4'üncülüğe geriledi. Kepez Belediyespor ise Bucak Oğuzhanspor karşısında taraftarının da desteği ile 3-1'lik skorla galip gelmesini bildi.Belediyespor, puanını 12'ye çıkartarak alt sıralardan kurtuldu ve 9'uncu sıraya yükseldi. Ligin son iki sırasında ise Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Burdur MAKÜ yer alıyor. 12'nci hafta itibariyle Burdur MAKÜ'nün sadece 1 galibiyeti var.