Araçta yanarak öldü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Kepez ilçesi Menderes Mahallesi, güne patlama sesiyle başladı. Akın Sokak'taki boş arazide yakla- şık 2 yıldır kullanılmayan 32 AE 975 plakalı açık kasa kamyonet çıkan yangın sonrası bomba gibi patladı.Yangına ilk müdahaleyi bahçe hortumlarıyla mahalleli yaparken, Şaban Mumcu'ya ait olduğu öğrenilen aracın ön bölümü yangında tamamen küle döndü. Vatandaşlar kamyonetin ön koltuğunda yanmış ceset olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin araç ve içerisinde yaptığı incelemede cesedin 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.İlk olarak şahsın kamyonete ısınmak ve yağmurdan korunmak için girdiği değerlendirildi. Ancak yanarak ölen adamın çoraplarının çıkartmış vaziyette olması dikkat çekti. Cesedin bulunduğu kamyonet polis otoparkına çekildi. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler, ceset üzerinde kurşun veya bıçak izinin otopsi sonrası belli olacağını bildirdi.