Avrupalı öğrenciler Isparta’yı tanıyor

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA Anadolu Lisesi'nin koordinatörü olduğu 'Active Citizens in Europe' adlı Erasmus+ projesi kapsamında Danimarka, Romanya, İtalya ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden gelen 15 öğrenci ve 8 öğretmen kente konuk oldu. 9-13 Aralık tarihleri arasında 5 gün sürecek olan bu programda yabancı öğrenciler, gönüllü aileler tarafından evlerinde ağırlanıyor.Öğrenci ve öğretmenler ayrıca, yerel yöneticileri de ziyaret ederek, vatandaşlık ve demokrasi ile ilgili konularda da görüş alışverişinde bulunacak. Dijital ve güvenli internet ile aktif vatandaşlık konulu proje kapsamında öğrenciler Demokrasi Çalıştayı da düzenleyecek. Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Akıncı, "Ülkemiz en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.