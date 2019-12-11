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Basına kapalı halk buluşması

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Basına kapalı halk buluşması
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Balbey Halk Buluşması' basına kapalı olarak gerçekleşti. Tarihi Balbey Mahallesi'ndeki sorunların ve mahallenin geleceğinin görüşüleceği toplantının sadece ilk 10 dakikası basına açık tutuldu. Yaşanılan durum 'bu nasıl halk buluşması, basından ne saklanıyor?' gibi tepkilere neden oldu.

'AİLE ARASINDA' DEDİ
Toplantıya Balbey sakinleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra daire başkanları da katıldı. Basın mensuplarına teşekkür eden Böcek, "Bunu bir aile toplantısı gibi göreceğiz ve kamuoyundan gizli bir toplantımız olmayacak. Sadece Balbeyli hemşehrilerimizle onların önerileri ve görüşleri doğrultusunda toplantımıza devam edeceğiz" diye konuştu.
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Basına kapalı halk buluşması
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