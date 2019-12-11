Belek golf sahaları liderleri bekliyor

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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun mart ayında Antalya'da Diplomasi Forumu'nun düzenleneceğini açıklaması şehri hareketlendirdi. Aralarında ünlü sporcuların da bulunduğu yılda 30 ülkeden 150 bin golf tutkununu ağırlayan Belek turizm bölgesi, dünya liderlerini yeşil sahalarda buluşturacak. Uluslararası Golf Tur Operatörleri Birliği Türkiye ve Antalya Golf İhtisas Spor Kulübü Başkanı Cahit Şahin, sahalarında diplomatları ağırlamak için hazırlıklar yaptıklarını söyledi. Organizasyonun büyük bir tanıtım fırsatı olduğuna değinen Şahin, "ABD Başkanı Trump'ın, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun ve bunun gibi pek çok liderin golf oynadığını biliyoruz. Foruma katılırlarsa dünya standartlarına sahip sahalarda golf oynamak isteyeceklerdir" diye konuştu. Şahin, Antalya'da yapılması planlanan forumun da hem golfün hem de kentin tanıtımında etkin rol üstleneceğine değinerek, golf sahaları ve bölge olarak foruma hazır olduklarını dile getirdi.