Eksiklikleri oldurulamadı

Süper Lig'te 14'üncü haftada 8'inci mağlubiyetini Trabzonspor karşısında alan Antalyaspor'da yeni transferlerin performansı kafalarda soru işareti oluşturdu. Özellikle Senegalli golcü Souleymane Doukara'nın Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübü'ne satılması ve kiralık sözleşmesi sona eren Mevlüt Erdinç ile yeniden anlaşılamaması sonrasında gol yollarındaki eksiklik dikkat çekti.
Hücuma yapılan takviyeler gol sorununu çözemedi. Antalyaspor 14 haftada 13 gol atarak ligin en az gol atan 3'üncü takımı oldu.
ARJANTİNLİ BLANCO LESCHUK TARTIŞILIYOR
Tepki çeken isimlerin başında ise büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli forvet Gustavo Blanco Leschuk var. Gustavo Blanco sergilediği performans ile bekleneni veremedi.
Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Gustavo 10 lig maçında forma giyerken tek golünü ise Kayserispor'a karşı attı. Ayrıca bu maçlarda 2 de asist yaptı. Gustavo Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi. Gustavo geçen sezon kiralık olduğu İspanyol Malaga takımında 42 maçta 9 gol atmıştı. Geçen sezon U19 Takımı ile fırtına gibi esen Nijeryalı Paul Omo Mukairu da 14 maçta 2 gol atabildi. Genç yıldız adayı, geçen sezon 8 maçta 8 gol ve 7 asist sergileyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti.
AATIF CHAHECHOUHE GEÇEN SEZONU ARATTI
Yine büyük umutlarla transfer edilen Aatıf Chahechouhe da 14 maçta sadece 1 gol atabildi.
Antalyaspor, geçen sezon
devre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a
transfer olan ve gösterdiği performansla
dikkat çeken Aatif geçen sezonki
performansını aratıyor.
Geleceğin yıldız adaylarından olarak
gösterilen Gelson Dala da beklenen patlamayı
yapamadı. Dala, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştı.
Asıl mevkisi forvet
arkası olan Angolalı futbolcu, santrfor
olarak da görev alabiliyor. Geçen sezon Rio
Ave'e kiralık olarak 26 maça çıkan siyahi
futbolcu, 7 gol ve 8 asistlik katkı yapmıştı.