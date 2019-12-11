Eksiklikleri oldurulamadı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'te 14'üncü haftada 8'inci mağlubiyetini Trabzonspor karşısında alan Antalyaspor'da yeni transferlerin performansı kafalarda soru işareti oluşturdu.Hücuma yapılan takviyeler gol sorununu çözemedi. Antalyaspor 14 haftada 13 gol atarak ligin en az gol atan 3'üncü takımı oldu.Tepki çeken isimlerin başında ise büyük umutlarla transfer edilen Arjantinli forvet Gustavo Blanco Leschuk var.Shakhtar Donetsk'ten transfer edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Gustavo 10 lig maçında forma giyerken tek golünü ise Kayserispor'a karşı attı. Ayrıca bu maçlarda 2 de asist yaptı. Gustavo Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 1 gol atabildi. Gustavo geçen sezon kiralık olduğu İspanyol Malaga takımında 42 maçta 9 gol atmıştı. Geçen sezon U19 Takımı ile fırtına gibi esen Nijeryalı Paul Omo Mukairu da 14 maçta 2 gol atabildi. Genç yıldız adayı, geçen sezon 8 maçta 8 gol ve 7 asist sergileyerek bütün dikkatleri üzerine çekmişti.Antalyaspor, geçen sezondevre arasında Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'atransfer olan ve gösterdiği performansladikkat çeken Aatif geçen sezonkiperformansını aratıyor.Geleceğin yıldız adaylarından olarakgösterilen Gelson Dala da beklenen patlamayıyapamadı.Asıl mevkisi forvetarkası olan Angolalı futbolcu, santrforolarak da görev alabiliyor. Geçen sezon RioAve'e kiralık olarak 26 maça çıkan siyahifutbolcu, 7 gol ve 8 asistlik katkı yapmıştı.